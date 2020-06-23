В Мурманской области следователи завершили проверку по обезглавленному трупу в Лупче-Савино-2

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:44:53+03:00

Фрагменты тела мужчины нашли в лесополосе за жилыми домами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Голову собака принесли на детскую площадку в жилой двор

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В середине мая завершились поиски 47-летнего Сергея К. из Лупче-Савино-2. Он 7 числа ушел из дома после ссоры с женой и пропал. Его тело нашли недалеко от жилых домов в лесополосе.

Правда, следователи обнаружили только нижнюю половину тела и одежду с верхней части. А голову мужчину собака принесли к детской площадке во дворе.

Была назначена процессуальная проверка. По ее итогам в возбуждении уголовного дела было отказано.

- Смерть мужчины носит не насильственный характер. Причиной стало заболевание, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Рядом с телом было обнаружено много следов животных. Вероятно, они растерали труп - на нем нашли следы зубов.

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ИСТОЧНИК KP.RU