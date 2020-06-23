В Мурманской области следователи завершили проверку по обезглавленному трупу в Лупче-Савино-2
В середине мая завершились поиски 47-летнего Сергея К. из Лупче-Савино-2. Он 7 числа ушел из дома после ссоры с женой и пропал. Его тело нашли недалеко от жилых домов в лесополосе.
Правда, следователи обнаружили только нижнюю половину тела и одежду с верхней части. А голову мужчину собака принесли к детской площадке во дворе.
Была назначена процессуальная проверка. По ее итогам в возбуждении уголовного дела было отказано.
- Смерть мужчины носит не насильственный характер. Причиной стало заболевание, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Рядом с телом было обнаружено много следов животных. Вероятно, они растерали труп - на нем нашли следы зубов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд продлил заключение под стражей жителя Мончегорска, который избил пасынка до реанимации. Родных мать и отца мальчика хотят лишить прав (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU