2020-06-23T17:44:53+03:00
Происшествия

В Мурманской области следователи завершили проверку по обезглавленному трупу в Лупче-Савино-2

Голову собака принесли на детскую площадку в жилой двор
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Фрагменты тела мужчины нашли в лесополосе за жилыми домами.Фрагменты тела мужчины нашли в лесополосе за жилыми домами.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В середине мая завершились поиски 47-летнего Сергея К. из Лупче-Савино-2. Он 7 числа ушел из дома после ссоры с женой и пропал. Его тело нашли недалеко от жилых домов в лесополосе.

Правда, следователи обнаружили только нижнюю половину тела и одежду с верхней части. А голову мужчину собака принесли к детской площадке во дворе.

Была назначена процессуальная проверка. По ее итогам в возбуждении уголовного дела было отказано.

- Смерть мужчины носит не насильственный характер. Причиной стало заболевание, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Рядом с телом было обнаружено много следов животных. Вероятно, они растерали труп - на нем нашли следы зубов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд продлил заключение под стражей жителя Мончегорска, который избил пасынка до реанимации. Родных мать и отца мальчика хотят лишить прав (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выплаты на детей в Мурманске в июле 2020 года: сколько составят и какие семьи смогут получить
В Мурманской области следователи завершили проверку по обезглавленному трупу в Лупче-Савино-2
Жителя Кольского района перевели из колонии строгого режима в тюрьму из-за 150 нарушений порядка
У заместителя руководителя Фонда капремонта в Мурманской области арестовали дом в Чехии
Животноводческой ферме под Кировском светит штраф за дырку в изгороди
Мурманский драмтеатр и театр кукол покажут новые спектакли этой осенью
Житель Мончегорска погасил почти миллион рублей долга после длительных убеждений судебных приставов
Парад Победы в Мурманске 24 июня 2020 года: какая будет погода
Парад Победы в Мурманске 24 июня 2020 года: как будет ходить общественный транспорт, перекрытия дорог
Мурманская область заняла 33 место в рейтинге регионов по уровню пессимизма из-за коронавируса
Следователи завершили проверку по факту гибели пенсионерки, выпавшей из окна поликлиники в Мончегорске
В Гирвасском заказнике Мурманской области во время пожара в рыбацком домике погиб мужчина
Ушел из жизни известный мурманский художник Никита Духно
В сети появился трейлер фильма "Кольская сверхглубокая", который снимали в Мурманской области
Названа дата, когда сборная Снежногорска "Мурманск - столица Арктики" сыграет в Высшей лиге КВН
В Мурманске уточки переходили дорогу по "зебре"
Бухгалтер предприятия ЖКХ в Полярном обогатилась на 690 тысяч рублей за счет «мертвых душ»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области отменили двухнедельную самоизоляцию для экипажей судов
Житель Мурманска украл с рыбопромыслового траулера 170 килограммов камбалы