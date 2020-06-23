Жителя Кольского района перевели из колонии строгого режима в тюрьму из-за 150 нарушений порядка
Хуже колонии строгого режима только тюрьма. И, похоже, что об этом не задумывался заключенный, который с 2017 года отбывает наказание в колонии Ревды за кражу и разбойное нападение.
Оказалось, что за последние три года он совершил более 150 нарушений установленного порядка, за что на него было наложено более 140 дисциплинарных взысканий и проведено 16 бесед воспитательного характера. Постановлением начальника исправительного заведения его признали злостным нарушителем. Никакой управы на северянина не нашлось, так что пришлось пойти на крайние меры.
- Учитывая что администрацией колонии приняты все возможные и предусмотренные законом действия по исправлению осужденного, мужчина сознательно не желает становиться на путь исправления. Поэтому, прокурор Ловозерского района попросил суд перевести нарушителя из исправительной колонии строгого режима в тюрьму, - сообщили в прокуратуре Ловозерского района.
Несмотря на возражения заключенного и его защитника, суд согласился с доводами прокурора, и перевел осужденного для дальнейшего отбывания наказания в тюрьму, в которой действует еще более строгий режим.
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