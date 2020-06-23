2020-06-23T16:03:54+03:00
Общество

Животноводческой ферме под Кировском светит штраф за дырку в изгороди

Из-за этого на территорию организации могли проникнуть дикие животные и посторонние
Наталья ЛОБАНОВА
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В адрес руководителя фермы внесли представление.В адрес руководителя фермы внесли представление.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Прокуратура Кировска и специалисты Россельхознадзора заинтересовались деятельностью животноводческой фермы в поселке Титан.

После проверки стало известно, что организация не соблюдает требования ветеринарных правил по содержанию свиней. Территория хозяйства должна быть огорожена по всему периметру изгородью, для того, чтобы туда не попали посторонние люди и дикие звери. Однако в фермерском заборе нашли дырку, что создало угрозу проникновения чужаков.

- В отношении управляющего фермой возбуждено производство по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ - нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил. За такое правонарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Кировска.

Кроме того, в адрес организации внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении. Дело находится на контроле городской прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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