Парад Победы в Мурманске 24 июня 2020 года: какая будет погода

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:06:31+03:00

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Надевать куртку или не надевать? Вот в чем вопрос, когда 24 июня нужно собираться на торжественный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. И лучше все-таки мурманчанам захватить с собой ветровку, а вечером на прогулку взять зонтик.

- В Мурманске 24 июня днем ожидается +14 - 16 градусов без осадков. Вечером пройдет небольшой дождь, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Как отмечают синоптики, 24 и 25 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами дождь, слабый ветер, температура воздуха в дневные часы 24 июня до +20, 25 июня - +19 - 24. Так что другим городам Заполярья, особенно южным, повезло с погодой чуть больше, чем областному центру.

Напомним: как будет ходить общественный транспорт 24 июня, перекрытия дорог. 24 июня движение общественного транспорта изменится из-за Парада Победы.

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