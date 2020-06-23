Житель Мончегорска погасил почти миллион рублей долга после длительных убеждений судебных приставов
Обычно судебным приставам приходится идти на крайние меры, когда должник ну никак не хочет расплачиваться. Например, принудительно арестовывать имущество. Однако не в этот раз. Редко, но метко исполнители применяют свою способность доходчивого убеждения. И этот метод сработал в ситуации с неплательщиком из Мончегорска.
- В отделении судебных приставов Мончегорска находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по кредиту на сумму более 840 тысяч рублей. Судебный исполнитель рассказал должнику о негативных последствиях, которые его ждут, если он будет уклоняться от исполнения решения суда. И, как результат, после длительного диалога пристав убедил мужчину погасить задолженность и исполнительский сбор в 67 тысяч рублей в полном объеме, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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