Житель Мончегорска погасил почти миллион рублей долга после длительных убеждений судебных приставов

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:21:46+03:00

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Обычно судебным приставам приходится идти на крайние меры, когда должник ну никак не хочет расплачиваться. Например, принудительно арестовывать имущество. Однако не в этот раз. Редко, но метко исполнители применяют свою способность доходчивого убеждения. И этот метод сработал в ситуации с неплательщиком из Мончегорска.

- В отделении судебных приставов Мончегорска находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по кредиту на сумму более 840 тысяч рублей. Судебный исполнитель рассказал должнику о негативных последствиях, которые его ждут, если он будет уклоняться от исполнения решения суда. И, как результат, после длительного диалога пристав убедил мужчину погасить задолженность и исполнительский сбор в 67 тысяч рублей в полном объеме, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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