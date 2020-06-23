В сети появился трейлер фильма "Кольская сверхглубокая", который снимали в Мурманской области

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:02:29+03:00

"Кольская сверхглубокая" рассказывает об ужасе, который ученые обнаружили на глубине 12 тысяч метров. Фото: скриншот видео

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Этой зимой в Мурманской области снимали много разных фильмов и сериалов. Например, в Кировске и Апатитах - фильм "Квартета И" и ленту про знаменитую лыжницу, в Мурманске - комедийный сериал с участием Светланы Ходченковой. А в Териберке и Заполярном работали над мистическим хорром про Кольскую сверхглубокую.

По сюжету, на глубине в 12 тысяч метров ученые обнаруживают то, с чем раньше не сталкивались, и что сулит гибель всему живому. Сейчас в сети появился трейлер фильма, премьера которого запланирована на осень. Показывать его пока планируют только в кинотеатрах.

Съемки завершились в начале марта в Москве. Если в Мурманской области работали с пейзажами и в шахте, то большинство сцен снимали в павильоне в столице.

Напомним: американский журнал назвал Кольскую сверхглубокую дорогой в ад, а в правительстве Мурманской области озвучили планы сделать из шахты туристический объект.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/786491" frameborder="0"></iframe> Трейлер фильма "Кольская сверхглубокая".

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ИСТОЧНИК KP.RU