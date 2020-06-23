В сети появился трейлер фильма "Кольская сверхглубокая", который снимали в Мурманской области
Этой зимой в Мурманской области снимали много разных фильмов и сериалов. Например, в Кировске и Апатитах - фильм "Квартета И" и ленту про знаменитую лыжницу, в Мурманске - комедийный сериал с участием Светланы Ходченковой. А в Териберке и Заполярном работали над мистическим хорром про Кольскую сверхглубокую.
По сюжету, на глубине в 12 тысяч метров ученые обнаруживают то, с чем раньше не сталкивались, и что сулит гибель всему живому. Сейчас в сети появился трейлер фильма, премьера которого запланирована на осень. Показывать его пока планируют только в кинотеатрах.
Съемки завершились в начале марта в Москве. Если в Мурманской области работали с пейзажами и в шахте, то большинство сцен снимали в павильоне в столице.
Напомним: американский журнал назвал Кольскую сверхглубокую дорогой в ад, а в правительстве Мурманской области озвучили планы сделать из шахты туристический объект.
Трейлер фильма "Кольская сверхглубокая".
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