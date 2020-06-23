Названа дата, когда сборная Снежногорска "Мурманск - столица Арктики" сыграет в Высшей Лиге КВН

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:34:25+03:00

Сборная Снежногорска снова сыграет в Высшей Лиге КВН 10 августа. Фото: vk.com/snezhnogorskkvn

Игры с весны перенесли из-за коронавируса на конец лета

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Коронавирус внес большие коррективы в культурную жизнь всех стран. Отменены тысячи концертов, фестивалей, выставок, спектаклей.

В марте Сборная Снежногорска "Мурманск - столица Арктики" сыграла первую игру в новом сезоне Высшей Лиги КВН и впервые заняла первое место. Четвертьфинал должен был состояться ближе к лету, однако из-за COVID-19 встречи веселых и находчивых поставили на паузу.

Но осторожно культурная жизнь возвращается к привычному ритму. На сайте Международного союза КВН опубликован предварительный график игр. 1/4 финала с участием Сборной Снежногорска должна состояться 10 августа. Вместе с северянами на сцену выйдут "Громокошки" (Липецк), "Михаил Дудиков" (Ставрополь, СКФУ), "Доктор Хаусс" (Могилев) и "Планета Сочи" (Сочи).

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