В Мурманске уточки переходили дорогу по "зебре"

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:15:26+03:00

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В Мурманске на камеру видеорегистратора попались прилежные водоплавающие пернатые, которые не хуже людей соблюдают правила дорожного движения. Мама-утка вместе с выводком утят переходили проезжую часть на зеленый сигнал светофора и по "зебре". Занимательный случай произошел на улице Шевченко.

- Даже уточки переходят дорогу по пешеходному переходу, - отметила мурманчанка Евгения Евгеньева в паблике "Мурманск ДТП ЧП" в соцсетях.

Как утверждают местные жители, птицы живут неподалеку, на Чистом ручье рядом с Первомайским рынком. Северяне шутят, что утки отправились в ближайший гипермаркет за пропитанием. Даже если так, столь благовоспитанное семейство утиных вряд ли станет там что-то воровать.

Напомним: жительница Мурманска спасла выводок малышей-дроздов, которых бросила мать. Птенчики могли умереть от голода, но им повезло попасть в добрые руки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/786387" frameborder="0"></iframe> Уточки в Мурманске переходят дорогу по пешеходному переходу.Автор: Мурманск ДТП ЧП

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