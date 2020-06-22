2020-06-22T17:15:26+03:00
Дом. Семья

В Мурманске уточки переходили дорогу по "зебре"

Внимательные пернатые пешеходы встретились в Первомайском районе [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Утиное семейство засняли в Первомайском районе города. Фото: unsplash.comУтиное семейство засняли в Первомайском районе города. Фото: unsplash.com
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В Мурманске на камеру видеорегистратора попались прилежные водоплавающие пернатые, которые не хуже людей соблюдают правила дорожного движения. Мама-утка вместе с выводком утят переходили проезжую часть на зеленый сигнал светофора и по "зебре". Занимательный случай произошел на улице Шевченко.

- Даже уточки переходят дорогу по пешеходному переходу, - отметила мурманчанка Евгения Евгеньева в паблике "Мурманск ДТП ЧП" в соцсетях.

Как утверждают местные жители, птицы живут неподалеку, на Чистом ручье рядом с Первомайским рынком. Северяне шутят, что утки отправились в ближайший гипермаркет за пропитанием. Даже если так, столь благовоспитанное семейство утиных вряд ли станет там что-то воровать.

Напомним: жительница Мурманска спасла выводок малышей-дроздов, которых бросила мать. Птенчики могли умереть от голода, но им повезло попасть в добрые руки.

Уточки в Мурманске переходят дорогу по пешеходному переходу.Автор: Мурманск ДТП ЧП

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ИСТОЧНИК KP.RU

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