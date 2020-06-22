2020-06-22T15:02:14+03:00
Общество

Полицейский из Никеля спас женщину, которая упала в ледяную бурную реку

За отважный поступок сержанта ждет государственная награда [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Страж порядка рискнул своей жизнью ради спасения никельчанки. Фото: УМВД России по МОСтраж порядка рискнул своей жизнью ради спасения никельчанки. Фото: УМВД России по МО
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Поступок, заслуживающий большого уважения, совершил сержант полиции Александр Скулкин. Мужчина не побоялся пойти на огромный риск, спасая женщину из ледяной воды.

Полицейский, патрулируя улицы Никеля с напарником, получил сообщение от оперативного дежурного, что с "Первого" моста, который находится у выезда из поселка, может упасть в реку женщина. Стражи порядка, уже подъезжая к мосту с мигалками, заметили, как северянка стоит у ограждения и не держится.

- Резко затормозив и выскочив из патрульного автомобиля, Александр, не медля ни секунды, прыгнул в воду, спасая никельчанку. К этому моменту сильным течением ее отнесло в сторону озера. Доплыв до женщины, страж правопорядка схватил ее за одежду и, борясь с сильным течением реки, поплыл в сторону берега. В это время на берегу их ждал напарник вместе с бригадой скорой помощи. Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Оказалось, что на службу в органы внутренних дел Александр пришел два года назад, а до этого профессионально занимался плаванием.

За героический поступок руководство УМВД России по Мурманской области решили представить сержанта полиции к государственной награде.

Полицейский спас в Никеле женщину из ледяной реки.Автор: УМВД России по МО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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