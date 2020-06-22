Бухгалтер предприятия ЖКХ в Полярном обогатилась на 690 тысяч рублей за счет «мертвых душ»

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:53:53+03:00

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Бухгалтер одного из предприятий ЖКХ в Полярном, решив незаконно обогатиться, пошла по классической схеме с «мертвыми душами». Женщина наняла в организацию работника-призрака, который принес ей в карман значительный доход.

Как стало известно следствию, она подписывала фальшивые документы с электронной подписью директора, который был не в курсе дел, и полтора года, а именно с мая 2017 по ноябрь 2018, начисляла на имя несуществующего работника зарплату. В отделении банка она оформила зарплатную банковскую карту на имя вымышленного сотрудника, которой впоследствии постоянно пользовалась сама.

- Всего женщина незаконно присвоила себе 690 тысяч рублей. Местная жительница свою вину признала в полном объеме и возместила предприятию материальный ущерб. Суд, изучив доказательства, признал сотрудницу виновной по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», - сообщили в пресс-службе Полярного районного суда.

Суд назначил северянке штраф в 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU