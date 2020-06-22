Экскаваторщик из Заполярного погиб под обрушившейся бетонной плитой

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:45:57+03:00

Спасти северянина не удалось. Фото: СУ СКР по МО

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Внезапно и трагично прервалась жизнь 61-летнего экскаваторщика из Заполярного, которого придавила бетонная плита. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

- В ходе процессуальной проверки установлено, что днем 21 июня на одной из промышленных площадок в Заполярном шли работы по демонтажу нерабочего здания, бетонная плита обрушилась на работающий под ней экскаватор. Предварительной причиной смерти мужчины стала сочетанная травма тела, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда при производстве работ.

Напомним: житель Мурманска погиб во время ремонта машины в автосервисе. Голову мужчины зажало между автоподъемником и транспортным средством.

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