В Мурманской области хотят создать Казачий православный центр для молодежи

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:26:12+03:00

Когда и где хотят воплотить духовный центр в жизнь - пока не известно. Фото: НКО "Туломское казачество"

Считается, что такое место наполнит жизнь юных северян патриотической духовностью и культурными традициями

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Казаки Туломского и Кольского хуторских казачьих обществ встретились с духовенством Мурманской епархии в Свято-Феодоритовском монастыре Мурманска. К этой встрече казаки шли более года. Организаторами стали атаман Игорь Гуменной и игумен монастыря - отец Трифон.

На встрече поднимались вопросы по развитию культуры, патриотического воспитания молодежи, спорта. Важным стал вопрос о совместном взаимодействии казаков из разных казачьих обществ под объединяющей силой Русской Православной Церкви. Для этого было предложено создать Казачий культурно-патриотический православный центр для юных северян.

- Такое место позволит соединить усилия казаков и священнослужителей Мурманской области по обогащению культурными традициями, патриотической духовностью и здоровым образом жизни молодежи и подрастающего поколения, - сообщили в "Туломском казачестве".

Когда и где хотят воплотить духовный центр в жизнь - пока не известно.

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