В Мурманской области хотят создать Казачий православный центр для молодежи
Казаки Туломского и Кольского хуторских казачьих обществ встретились с духовенством Мурманской епархии в Свято-Феодоритовском монастыре Мурманска. К этой встрече казаки шли более года. Организаторами стали атаман Игорь Гуменной и игумен монастыря - отец Трифон.
На встрече поднимались вопросы по развитию культуры, патриотического воспитания молодежи, спорта. Важным стал вопрос о совместном взаимодействии казаков из разных казачьих обществ под объединяющей силой Русской Православной Церкви. Для этого было предложено создать Казачий культурно-патриотический православный центр для юных северян.
- Такое место позволит соединить усилия казаков и священнослужителей Мурманской области по обогащению культурными традициями, патриотической духовностью и здоровым образом жизни молодежи и подрастающего поколения, - сообщили в "Туломском казачестве".
Когда и где хотят воплотить духовный центр в жизнь - пока не известно.
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