В Мурманской области проходит акция «Свеча Памяти»

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:54:36+03:00

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22 июня, в День память и скорби, жители Мурманской области вместе со всей страной зажгли свечи, чтобы напомнить о страшной странице в истории – начале Великой Отечественной войны, которая за 3 года 10 месяцев унесла десятки миллионов человеческих жизней.

В Мурманске акция «Свеча памяти» состоялась у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, возложили цветы к вечному огню у могилы неизвестного солдата. Свечи зажгли в виде памятной даты и фразы - «Север помнит. 75».

- Много боли и горя война принесла в каждую семью в нашей стране. Мы обязаны все это помнить, чтобы не дать возможности такому повториться. В наших силах сделать так, чтобы наши дети и внуки никогда не узнали, что такое война, – сказал глава региона Андрей Чибис на памятном митинге.

В Североморске акция состоялась на военно-мемориальном кладбище, где возле часовни был проведен краткий митинг и молебен. Затем участники «Свечи Памяти» возложили цветы к мемориалу и к стеле с именами погибших в годы войны североморцев.

Ранним утром мероприятия также прошли у мемориала в Ковдоре и в Заполярном. Многие муниципалитеты присоединились к акции «Свеча памяти» онлайн.

Также 22 июня в 12.00 сотрудники Мурманского областного художественного музея представят видеосюжет с демонстрацией произведений из фондов музея с рассказом о начале Великой Отечественной войны и акции «Свеча памяти».

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