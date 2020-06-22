2020-06-22T09:11:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе четыре пациента в крайне тяжелом состоянии

Шесть человек подключены к ИВЛ
Мария ПАШЕНКОВА
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Шесть заболевших коронавирусом в Мурманской области подключены к ИВЛ.Шесть заболевших коронавирусом в Мурманской области подключены к ИВЛ.Фото: Иван МАКЕЕВ
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По последним данным, в Мурманской области коронавирус диагностировали у 4516 человек, почти 70% (3075) от этого числа уже поправились.

На прошлой неделе региональный министр здравоохранения Дмитрий Панычев сообщал, что в области число пациентов в крайне тяжелом состоянии увеличилось с одного до трех. После стало известно, что увеличилось число летальных исходов от COVID-19 - с семи до девяти. Не радует статистика и на этой неделе.

- Сейчас шесть пациентов находятся на ИВЛ, четверо из них — в крайне тяжелом состоянии. 136 человек переносят болезнь в средней степени тяжести, - сообщил Дмитрий Панычев. - Из почти 600 госпитализированных - 40% имеют внебольничную пневмонию. 643 человека находятся в обсерваторах.

Общее число зараженных, у кого болезнь протекает в тяжелой и крайне тяжелой форме, 19. При этом в области создан достаточный запас нужных лекарств и есть свободные ковидные койки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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