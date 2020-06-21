Сейдозеро может стать объектом культурного наследия ЮНЕСКО

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:29:41+03:00

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В России находится около 30 объектов культурного наследия ЮНЕСКО. В обозримом будущем этот список может расшириться.

На днях комитет по туризму Мурманской области и Баренц-отделение WWF России подписали соглашение о сотрудничестве. На онлайн-встрече, посвященной этому событию, обсуждалась возможность включить Сейдозеро в список наследия ЮНЕСКО. Такая идея обсуждалась давно, но не находила воплощения.

- В России есть несколько территорий - объектов мирового наследия. К ним относятся Хибины и Сейдозеро. Международный статус позволит защитить объект Мурманской области. От него не будут отгрызаться кусочки, например, что позволит сохранить его целостность, - рассказал заместитель директора по развитию ГОКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области» Виктор Петров.

В планах у комитета и WWF - подготовка нужных документов, что будет идти не быстро. Сейдозеро - священное озеро саами и один из самых знаменитых водоемов Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU