2020-06-21T08:29:41+03:00
Общество

Сейдозеро может стать объектом культурного наследия ЮНЕСКО

Священное озеро саами Мурманской области хотят поставить под особую охрану
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Сейдозеро может стать объектом мирового наследия.Сейдозеро может стать объектом мирового наследия.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В России находится около 30 объектов культурного наследия ЮНЕСКО. В обозримом будущем этот список может расшириться.

На днях комитет по туризму Мурманской области и Баренц-отделение WWF России подписали соглашение о сотрудничестве. На онлайн-встрече, посвященной этому событию, обсуждалась возможность включить Сейдозеро в список наследия ЮНЕСКО. Такая идея обсуждалась давно, но не находила воплощения.

- В России есть несколько территорий - объектов мирового наследия. К ним относятся Хибины и Сейдозеро. Международный статус позволит защитить объект Мурманской области. От него не будут отгрызаться кусочки, например, что позволит сохранить его целостность, - рассказал заместитель директора по развитию ГОКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области» Виктор Петров.

В планах у комитета и WWF - подготовка нужных документов, что будет идти не быстро. Сейдозеро - священное озеро саами и один из самых знаменитых водоемов Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Териберка может получить статус особо охраняемой природной территории. Кроме того, в селе хотят сделать причальную зону, чтобы привозить туристов морем (Подробности)

Для Печенгского района разработали концепцию развития. Промышленные города будут привлекать туристов и инвесторов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд продлил заключение под стражей жителя Мончегорска, который избил пасынка до реанимации
Сейдозеро может стать объектом культурного наследия ЮНЕСКО
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Апатитах и Кировске снимаются ограничения на выезд
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе заражены опасной инфекцией 32 врача
Губернатор Мурманской области о коронавирусе: "В регионе снимается двухнедельная изоляция для приезжающих из других регионов"
Житель Мурманска изувечил сожительницу стальным прутом
Парад Победы в Мурманской области: какие будут ограничения
В междугородних и пригородных автобусах Мурманской области подорожает проезд
Как будет выглядеть бассейн в Коле за 257 миллионов рублей
По обходному железнодорожному пути через Мурмаши прошел первый грузовой поезд
В Мурманской области моряки дальних постов Северного флота проголосовали досрочно по поправкам в Конституцию
Появилось видео, как взрывают старую трубу мазутной котельной в Росляково
В Мурманске снесут 11 аварийных домов
В Мурманской области откроют альтернативную железнодорожную ветку
Появилось видео взрыва во время пожара в Ленинском округе Мурманска
В Мурманске трехлетний мальчик играл в прятки со старшей сестрой и потерялся
Что известно об убийце 13-летней школьницы в Мурманске, который расчленил и сжег свою жертву
Мурманская область попала в десятку лучших регионов по борьбе с коронавирусом
На выходных в Мурманской области ожидается до +25 градусов
10-летний мальчик из Островного получил нагрудный знак "Горячее сердце" за спасение друга
В Кандалакшском заповеднике в фотоловушку попал танцующий мишка
В Ковдоре трясогузка свила гнездо на "МАЗе", где появились на свет маленькие птенчики
Житель Оленегорска в поисках ночлега проник в чужую квартиру и стал выгонять оттуда детей
Рядом с кладбищем в Минькино нашли человеческий череп
В Мурманске могут построить дом для врачей