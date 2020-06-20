2020-06-20T14:41:30+03:00
Происшествия

Житель Мурманска изувечил сожительницу стальным прутом

32-летняя северянка попала в больницу с тяжелыми травмами
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Закончить бытовый конфликт 38-летний мурманчанин решил при помощи физической расправы. Теперь его жертва находится в больнице, а ему светит колония.

Так, в полицию Мурманска поступило сообщение, что на лестничной площадке в подъезде дома на улице Баумана избивают женщину. Стражи порядка выехали на место происшествия, где обнаружили 32-летнюю северянку с множественными ранами головы и лица. Ее доставили в больницу.

- Опросив очевидцев, сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого. Им оказался безработный, ранее несудимый сожитель пострадавшей мурманчанки. Он признался в содеянном и объяснил, что во время распития спиртного между ними возникла ссора. Он схватил металлический прут и стал им избивать женщину по лицу и голове, та пыталась убежать, однако злоумышленник вышел за ней на лестничную площадку и продолжил истязания, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью". Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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