В междугородних и пригородных автобусах Мурманской области подорожает проезд

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:36:36+03:00

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Билеты на пригородные поезда в Заполярье подорожают с 1 июля, теперь пришла очередь и междугородних автобусов.

15 июня состоялось заседание комитета по тарифному регулированию Мурманской области, где установили новые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автотранспортом по межмуниципальным маршрутам. - Действующие цены на билеты оставались неизменными в течение двух лет. В тоже время, уровень инфляции, согласно официальному прогнозу Минэкономразвития России, за 2019-2020 годы сложился около 8 %, - отметили в правительстве региона.

Вместе с тем, согласно принятому решению комитета, цены на проезд с 1 июля увеличатся только на годовой показатель инфляции в 3%. Теперь стоимость пригородных перевозок удет составлять 3,17 рублей за километр, а междугородных перевозок – 4 рубля за километр. Таким образом, при средней протяженности маршрута увеличение платы за проезд в пригородном сообщении составит не более 3 рублей за поездку, а в междугороднем сообщении – не более 18 рублей за поездку.

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ИСТОЧНИК KP.RU