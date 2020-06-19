2020-06-19T19:45:28+03:00
Общество

В Мурманской области моряки дальних постов Северного флота проголосовали досрочно за поправки в Конституцию

Члены избиркома добирались до военнослужащих вертолетом
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Свой выбор досрочно сделали 520 военнослужащих. Фото: пресс-служба СФСвой выбор досрочно сделали 520 военнослужащих. Фото: пресс-служба СФ
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Совсем скоро в Мурманской области пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Длится оно будет неделю, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса. А некоторые отдать свой голос смогли уже досрочно.

Так, военннослужащие дальних постов и маячники Северного флота, которые несут службу на побережье Кольского полуострова и островах Баренцева моря поучаствовали во всероссийском голосовании немного раньше официальных сроков. Члены избирательной комиссии добирались до них на вертолетах.

-Досрочное голосование прошло в воинских частях и подразделениях на островах Кильдин и Большой Олений, мысах Сеть-Наволок и Териберский, а также в поселке Дальние Зеленцы, куда можно добраться только водным или воздушным транспортом. Кроме того, свой выбор сделали члены экипажа гидрографического исследовательского судна «Визир», уходящего в море, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Первыми проголосовали военные моряки большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», перед началом межфлотского перехода на Балтику.

Всего на Северном флоте досрочно реализовали свое избирательное право 520 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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