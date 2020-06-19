В Мурманской области моряки дальних постов Северного флота проголосовали досрочно за поправки в Конституцию

19 Июнь 2020 2020-06-19T19:45:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Совсем скоро в Мурманской области пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Длится оно будет неделю, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса. А некоторые отдать свой голос смогли уже досрочно.

Так, военннослужащие дальних постов и маячники Северного флота, которые несут службу на побережье Кольского полуострова и островах Баренцева моря поучаствовали во всероссийском голосовании немного раньше официальных сроков. Члены избирательной комиссии добирались до них на вертолетах.

-Досрочное голосование прошло в воинских частях и подразделениях на островах Кильдин и Большой Олений, мысах Сеть-Наволок и Териберский, а также в поселке Дальние Зеленцы, куда можно добраться только водным или воздушным транспортом. Кроме того, свой выбор сделали члены экипажа гидрографического исследовательского судна «Визир», уходящего в море, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Первыми проголосовали военные моряки большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», перед началом межфлотского перехода на Балтику.

Всего на Северном флоте досрочно реализовали свое избирательное право 520 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голосование по Конституции из-за коронавируса будет проходить неделю. Всех избирателей и членов комиссий обеспечат средствами индивидуальной защиты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU