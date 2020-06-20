Как будет выглядеть бассейн в Коле за 257 миллионов рублей

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:54:46+03:00

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В начале этого года власти Кольского района поделились хорошей новостью - в Коле решено построить большой бассейн, который давно ждали местные жители. Площадь его будет составлять 1781 квадратный метр, а стоимость работ обойдется в 257 миллионов рублей.

- В бассейне будет две чаши, взрослая на 25 метров с пятью плавательными дорожками, и детская, для самых маленьких посетителей. При этом сами чаши цельнометаллические, то есть заливать тонны бетона при их установке не надо, что значительно ускоряет процесс возведения. Такая технология активно применяется в Европе и уже отлично себя зарекомендовала, - отметили в администрации Кольского района. - Отдельная тема - фильтрация воды. Она будет кристально чистой, с использованием минимального количества химикатов. Помимо фильтров воду будут «просвечивать» ультрафиолетом, это не даст заполненной емкости «зацвести».

Сдать объект планируют уже к декабрю этого года. Важно, что бассейном в Коле смогут пользоваться все желающие, а некоторым категориям северян сделают скидки.

- Предусмотрим льготы для ветеранов и детей войны. Конечно же, бассейн будут обязательно посещать все наши школьники, причем даже из отдаленки. Проработаем программу, чтобы для них регулярно проводили занятия по плаванию, - подчеркнул глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

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ИСТОЧНИК KP.RU