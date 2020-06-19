В Мурманске снесут 11 аварийных домов, адреса
Со всеми "деревяшками" в Мурманске должны были попрощаться к 100-летию города, но их осталось еще ой как много. Очередные обветшалые дома, которые готовы вот-вот рухнуть, решено снести. 11 старых зданий внесли в программу по расселению граждан из аварийного жилья до 2024 года. Соответствующие постановления подписал 17 июня глава администрации Мурманска Евгений Никора.
Список адресов, где в областном центре снесут дома:
улица Заречная, 25, 27, 29 и 31
улица Калинина, 13, 15 и 47
улица Павлова, 16
переулок Охотничий, 14
улица Шестой Комсомольской батареи, 53
улица Фестивальная, 14
Для жителей аварийных домов будет организовано отселение, им должны будут предоставить другое благоустроенное жилье.
Напомним:этим летом в Мурманске начнут обновлять 170 лифтов в 82 домах, а на ремонт более чем 200 дворов в Мурманской области потратят полтора миллиарда рублей.
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