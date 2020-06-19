2020-06-19T17:11:27+03:00
Общество

В Мурманске снесут 11 аварийных домов, адреса

Мы узнали, где в Мурманске снесут старые дома
Наталья ЛОБАНОВА
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С несколькими "деревяшками" попрощаются.С несколькими "деревяшками" попрощаются.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Со всеми "деревяшками" в Мурманске должны были попрощаться к 100-летию города, но их осталось еще ой как много. Очередные обветшалые дома, которые готовы вот-вот рухнуть, решено снести. 11 старых зданий внесли в программу по расселению граждан из аварийного жилья до 2024 года. Соответствующие постановления подписал 17 июня глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Список адресов, где в областном центре снесут дома:

улица Заречная, 25, 27, 29 и 31

улица Калинина, 13, 15 и 47

улица Павлова, 16

переулок Охотничий, 14

улица Шестой Комсомольской батареи, 53

улица Фестивальная, 14

Для жителей аварийных домов будет организовано отселение, им должны будут предоставить другое благоустроенное жилье.

Напомним:этим летом в Мурманске начнут обновлять 170 лифтов в 82 домах, а на ремонт более чем 200 дворов в Мурманской области потратят полтора миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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