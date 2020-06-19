В Мурманске снесут 11 аварийных домов, адреса

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:11:27+03:00

Мы узнали, где в Мурманске снесут старые дома

Изменить размер текста: A A

Со всеми "деревяшками" в Мурманске должны были попрощаться к 100-летию города, но их осталось еще ой как много. Очередные обветшалые дома, которые готовы вот-вот рухнуть, решено снести. 11 старых зданий внесли в программу по расселению граждан из аварийного жилья до 2024 года. Соответствующие постановления подписал 17 июня глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Список адресов, где в областном центре снесут дома:

улица Заречная, 25, 27, 29 и 31

улица Калинина, 13, 15 и 47

улица Павлова, 16

переулок Охотничий, 14

улица Шестой Комсомольской батареи, 53

улица Фестивальная, 14

Для жителей аварийных домов будет организовано отселение, им должны будут предоставить другое благоустроенное жилье.

Напомним:этим летом в Мурманске начнут обновлять 170 лифтов в 82 домах, а на ремонт более чем 200 дворов в Мурманской области потратят полтора миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как идет дорожная кампания лета-2020 в Мурманской области. До осени в Мурманской области отремонтируют 60 километров дорог (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU