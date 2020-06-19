2020-06-19T16:23:57+03:00
Происшествия

Появилось видео взрыва во время пожара в Ленинском округе Мурманска

Пожар случился на территории "Мурманэнергосбыта" [видео]
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Огонь распространился на 50 квадратных метрах. Фото: пресс-служба МЧС по Мурманской областиОгонь распространился на 50 квадратных метрах. Фото: пресс-служба МЧС по Мурманской области
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Около 20.00 18 июня в Ленинском округе Мурманска произошел пожар: на территории "Мурманэнергосбыта" загорелся деревянный склад, собственником которого является "ТЭКОС". Огонь распространился по площади в 50 квадратных метров.

В 21.20 было ликвидировано открытое горение, в 23.27 пожар ликвидировали.

На складе хранились четыре баллона с ацетиленом, три из которых взорвались. Именно поэтому были слышны хлопки. Момент взрыва баллонов на видео сняли очевидцы. К счастью, никто в пожаре не пострадал.

Сейчас выясняются причины возгорания на деревянном складе. На тушении пожара были задействованы 48 человек, 15 единиц техники, в том числе 30 сотрудников и 9 единиц техники от МЧС.

Видео взрыва на складе в Мурманске.Автор: "Мурманск ДТП ЧП"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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