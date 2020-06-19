Появилось видео взрыва во время пожара в Ленинском округе Мурманска
Около 20.00 18 июня в Ленинском округе Мурманска произошел пожар: на территории "Мурманэнергосбыта" загорелся деревянный склад, собственником которого является "ТЭКОС". Огонь распространился по площади в 50 квадратных метров.
В 21.20 было ликвидировано открытое горение, в 23.27 пожар ликвидировали.
На складе хранились четыре баллона с ацетиленом, три из которых взорвались. Именно поэтому были слышны хлопки. Момент взрыва баллонов на видео сняли очевидцы. К счастью, никто в пожаре не пострадал.
Сейчас выясняются причины возгорания на деревянном складе. На тушении пожара были задействованы 48 человек, 15 единиц техники, в том числе 30 сотрудников и 9 единиц техники от МЧС.
Видео взрыва на складе в Мурманске.Автор: "Мурманск ДТП ЧП"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
10-летний мальчик из Островного получил нагрудный знак "Горячее сердце" за спасение друга. Пару лет назад ребенок вытащил приятеля из глубокого колодца (Подробности)
Венки у памятника Михаилу Бабикову в Заполярном поджег 10-летний мальчик. Ребенок решил проверить, загорятся ли они от зажигалки (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU