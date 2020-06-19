10-летний мальчик из Островного получил нагрудный знак "Горячее сердце" за спасение друга
Когда нет времени дожидаться помощи со стороны, а дело касается жизни и смерти, надо решаться и брать дело в собственные руки. Так и поступил 10-летний Шимбуев Роман из Островного, который спас друга из большой беды.
- В середине сентября 2018 года его приятель угодил в глубокий колодец, пока они играли в "казаков-разбойников". Сам ребенок не смог выбраться из глубокого колодца. Взрослых по близости не оказалось, искать их не было времени. Счет шел на минуты, мальчик мог утонуть. Тогда Рома быстро нашел доску и с ее помощью помог другу выбраться. Когда основная опасность миновала, отважный школьник сообщил взрослым и вызвал скорую помощь, - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.
В этом году храброму северянину вручили нагрудный знак «Горячее сердце», который вручается детям и молодежи до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям.
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