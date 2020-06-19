Рядом с кладбищем в Минькино нашли человеческий череп
Не так уж редко в Мурманской области находят скелетированные фрагменты тел пропавших людей. Так, в середине мая скелете нашли в гаражах в Апатитах. в начале июня такую же находку сделали в озере Ориярви. И следователи уже установили, кому принадлежит череп, найденный прошлым летом у дороги Кандалакша-Полярные Зори.
17 июня следователям сообщили, что человеческий череп нашли у кладбища в Минькино.
- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем СК России, осмотром которого иных фрагментов костей человека не обнаружено. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности погибшего, анализируются данные о пропавших без вести в Кольском районе, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Назначена судебная медико-криминалистическая экспертиза, решается вопрос о генетической экспертизе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кировске нашли тела двух охотники, пропавших в октябре прошлого года. Один мужчин был в озере, второй - рядом с охотничьей избушкой (Подробности)
В Мурманске в реке Роста нашли тело пропавшего в феврале 19-летнего Валентина Шемякина. Молодой человек рано утром ушел из гостей и не дошел до дома (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU