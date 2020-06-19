2020-06-19T09:43:49+03:00
Происшествия

Рядом с кладбищем в Минькино нашли человеческий череп

Другие фрагменты тела пока обнаружить не удалось
Ника СВЕТЛОВА
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Череп нашли рядом с кладбищем. Фото: СКР по Мурманской областиЧереп нашли рядом с кладбищем. Фото: СКР по Мурманской области
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Не так уж редко в Мурманской области находят скелетированные фрагменты тел пропавших людей. Так, в середине мая скелете нашли в гаражах в Апатитах. в начале июня такую же находку сделали в озере Ориярви. И следователи уже установили, кому принадлежит череп, найденный прошлым летом у дороги Кандалакша-Полярные Зори.

17 июня следователям сообщили, что человеческий череп нашли у кладбища в Минькино.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем СК России, осмотром которого иных фрагментов костей человека не обнаружено. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности погибшего, анализируются данные о пропавших без вести в Кольском районе, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Назначена судебная медико-криминалистическая экспертиза, решается вопрос о генетической экспертизе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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