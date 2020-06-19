2020-06-19T08:57:49+03:00
Общество

В Мурманске могут построить дом для врачей

В региональном профсоюзе работников здравоохранения обсудили нехватку квартир для людей в белых халатах
Мария ПАШЕНКОВА
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Глава профсоюза обратила внимание правительства Мурманской области на нехватку жилья для медработников. Фото: правительство Мурманской областиГлава профсоюза обратила внимание правительства Мурманской области на нехватку жилья для медработников. Фото: правительство Мурманской области
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21 июня будет отмечаться День медицинского работника. Накануне праздника губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с лидером профсоюза работников здравоохранения Ольгой Суной.

Темы во время беседы поднимались разные. В том числе медработники предложили сделать Парад Победы закрытым, чтобы в Мурманске не случилась вспышка коронавируса. Помимо этого внимание главы региона обратили на то, что в городе не хватает жилья для людей в белых халатах.

- Острой остается проблема жилья для медиков в Мурманске. Всерьез думаем о том, что строительство дома для врачей может стать ее решением, - отреагировал на это Андрей Чибис.

Ранее в правительстве Мурманской области обсуждали предложение дать врачам, работающим в регионе по контракту, в том числе по программам "Земский доктор" и "Арктический доктор", право на приватизацию служебного жилья

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ИСТОЧНИК KP.RU

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