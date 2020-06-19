В Кировске нашли тела двух охотники, пропавших в октябре прошлого года

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:35:43+03:00

Тело одного из мужчин нашли в озере. Фото: vk.com/szrpso

Один мужчин был в озере, второй - рядом с охотничьей избушкой

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24 октября 2019 года пропали двое жителей Кировска 54 и 56 лет. Они уехали на охоту с собаками и на снегоходах в район реки Полисарки в Ловозерском районе, в оговоренный момент домой не вернулись.

Спасатели несколько раз выезжали на местность искать охотников, изучали лес, водолазы прошлись по дну реки, но безуспешно. Тела мужчин нашли только сейчас - 17 июня.

- Одно тело было обнаружено на берегу, примерно в 200 метрах от охотничьей избушки, второе - поднято водолазами со дна озера Верхнее Полисарское. В обстоятельствах гибели охотников разбираются сотрудники правоохранительных органов, - сообщили в поисково-спасательном подразделении "Кировск" Мурманского АКАСЦ - филиала СЗРПСО МЧС России.

Ранее зимой спасатели уже изучали территорию возле избушки, но снег спрятал тело.

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