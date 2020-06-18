2020-06-18T17:15:27+03:00
Происшествия

В Мурманском областном суде рассмотрят дело мужчины, который убил ребенка и сжег его тело

Преступление произошло в марте 2019 года
Мария ПАШЕНКОВА
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Мужчину обвиняют по двум уголовным статьям.Мужчину обвиняют по двум уголовным статьям.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Мурманский областной суд поступили материалы уголовного дела, возбужденного против мужчины, который замочил свои руки в крови ребенка. Северянина будут судить по обвинению разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

- По версии следствия, обвиняемый в ночное время 2019 года в подъезде жилого дома Октябрьского округа г. Мурманска напал на женщину, причинив ей тяжкий вред здоровью, похитив принадлежащее ей имущество. В марте 2019 года обвиняемый совершил убийство малолетнего, труп которого сжег, - уточнили в Мурманском областном суде.

В СУ СКР по Мурманской области эту информацию подтвердили, уточнив, что расследование уголовных дел завершено. Подробности убийства станут известны в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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