2020-06-18T16:08:57+03:00
Происшествия

В Мурманске нашли три авиабомбы времен Великой Отечественной войны

Опасную находку сделали на Нижне-Ростинском шоссе
Наталья ЛОБАНОВА
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Саперу уничтожат бомбы.Саперу уничтожат бомбы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Очередные сюрпризы из недр заполярной земли: в Мурманске снова откопали снаряды времен Великой Отечественной войны. Три авиационные бомбы нашли на Нижне-Ростинском шоссе. На необычные предметы наткнулись рабочие строительной организации, которые сообщили об опасной находке в правоохранительные органы.

- На месте работала дежурная группа от морского инженерного полка Северного флота. Боеприпасы погрузили на машину и эвакуировали на полигон для дальнейшего уничтожения саперами, - рассказали "КП" в пресс-службе Северного флота.

К слову, это не первый случай, когда в заполярной столице находят старые военные снаряды. Так, в марте на том же Нижне-Ростинском шоссе обнаружили фугасную бомбу, а на днях, 16 июня, в районе Долины Славы нашли целых 127 артиллерийских снарядов. Немецкие снаряды уничтожили на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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