18 Июнь 2020 2020-06-18T15:21:52+03:00

Парад Победы в Мурманске в этом году может пройти без зрителей. Фото: Олег ФИЛОНОК

Медработники переживают, что после него может случиться вспышка коронавируса [видео]

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На 24 июня с 9 мая был перенесен Парад Победы, который в положенный срок не смог состояться из-за пандемии коронавируса. Правда, и сейчас многие города отказываются от акции памяти из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В Мурманске и Североморске подготовка идет полным ходом, уже 19 июня должны пройти репетиции. Однако...

Каждый день в Мурманске прибавляется более 20 заболевших коронавирусом, общее число зараженных равно тысяче. Растет их количество и во флотской столице. Что не может не беспокоить врачей. Очагов в обоих городах нет, распространение болезни идет в семьях. Но Парад соберет большое количество зрителей.

- Профессиональное сообщество очень озабочено: если парад будет с массовым участием людей, врачи переживают, как бы не было вспышки заболевания, — сказала представитель профсоюза Ольга Суна. — Мы понимаем, что это великий праздник, но вопрос по количеству людей, не все носят маски и соблюдают правила, риск заражения очень высокий. Медики очень переживают за это.

Медики обратились к губернатору Андрею Чибису с просьбой рассмотреть возможность проведения Парада в закрытом режиме. Этот вопрос в правительстве региона обещают обсудить уже сегодня, 18 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/785661" frameborder="0"></iframe> В Мурманске врачи просят провести Парад Победы в закрытом режиме.Автор: оперштаб МО

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