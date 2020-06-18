2020-06-18T15:21:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманске врачи просят провести Парад Победы в закрытом режиме

Медработники переживают, что после него может случиться вспышка коронавируса [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Парад Победы в Мурманске в этом году может пройти без зрителей.Парад Победы в Мурманске в этом году может пройти без зрителей.Фото: Олег ФИЛОНОК
Изменить размер текста:

На 24 июня с 9 мая был перенесен Парад Победы, который в положенный срок не смог состояться из-за пандемии коронавируса. Правда, и сейчас многие города отказываются от акции памяти из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В Мурманске и Североморске подготовка идет полным ходом, уже 19 июня должны пройти репетиции. Однако...

Каждый день в Мурманске прибавляется более 20 заболевших коронавирусом, общее число зараженных равно тысяче. Растет их количество и во флотской столице. Что не может не беспокоить врачей. Очагов в обоих городах нет, распространение болезни идет в семьях. Но Парад соберет большое количество зрителей.

- Профессиональное сообщество очень озабочено: если парад будет с массовым участием людей, врачи переживают, как бы не было вспышки заболевания, — сказала представитель профсоюза Ольга Суна. — Мы понимаем, что это великий праздник, но вопрос по количеству людей, не все носят маски и соблюдают правила, риск заражения очень высокий. Медики очень переживают за это.

Медики обратились к губернатору Андрею Чибису с просьбой рассмотреть возможность проведения Парада в закрытом режиме. Этот вопрос в правительстве региона обещают обсудить уже сегодня, 18 июня.

В Мурманске врачи просят провести Парад Победы в закрытом режиме.Автор: оперштаб МО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 18 июня 2020 года: 4219 заболевших и 2910 выздоровевших. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 18 июня 2020 года (Подробности)

Число заболевших коронавирусом в Мурманске достигло тысячи. Количество инфицированных в областном центре растет с каждым днем (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Мурманской области поблагодарил за работу знаменитого водителя троллейбуса
В Зашейке из-за теплой погоды четвертый день подряд горят опилки у заброшенного лесозавода
В Мурманском областном суде рассмотрят дело мужчины, который убил ребенка и сжег его тело
В Мурманске нашли три авиабомбы времен Великой Отечественной войны
В Мурманске врачи просят провести Парад Победы в закрытом режиме
Жителя Североморска поймали с фальшивым удостоверением сотрудника ФСБ
В мурманских пригородных поездах с 1 июля подорожает проезд
Венки у памятника Михаилу Бабикову в Заполярном поджег 10-летний мальчик
Число заболевших коронавирусом в Мурманске достигло тысячи
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: с Апатитов и Кировска карантин могут снять в ближайшие дни
Житель Североморска, убивший в ночном клубе парня, проведет семь лет в колонии строгого режима
В Кандалакше местная жительница наткнулась на гадюку
В Мурманской области мичман создал преступную группу, которая получала деньги на фиктивные ДТП
В Долине Уюта в Мурманске появятся сноубордический и кинологический парки
У сотрудницы Мурманского арктического университета обнаружили коронавирус
В Мурманске собирают деньги на памятник Иосифу Сталину
Рядом с Териберкой гуляют четыре медведя
В Мурманске водитель Mitsubishi сбил девушку на "зебре"
Пенсионерка из Мурманска отдала мошенникам полтора миллиона рублей