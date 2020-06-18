Жителя Североморска поймали с фальшивым удостоверением сотрудника ФСБ

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:50:59+03:00

Мужчина предъявил подделку на въезде в ЗАТО Александровск

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Очевидно неудачный эксперимент выдался у жителя Североморска, который подделал документы, дабы попытаться проехать на закрытую территорию. Но военизированную охрану облапошить не удалось.

Мужчина, подъехав к КПП на своем авто, предъявил командиру отделения ВОХР на въезде в ЗАТО Александровск фальшивое удостоверение сотрудника ФСБ России на свое имя. Северянина тут же раскусили.

- Приговором Полярного районного суда Мурманской области североморца признали виновным по части 3 статьи 327 УК РФ "Использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права". С учетом позиции государственного обвинения, ему назначено наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы, - сообщили в прокуратуре Кольского района.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним: житель Полярного распечатал на принтере поддельный пропуск в город для своей невестки. Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде.

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