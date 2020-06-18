Жителя Североморска поймали с фальшивым удостоверением сотрудника ФСБ
Очевидно неудачный эксперимент выдался у жителя Североморска, который подделал документы, дабы попытаться проехать на закрытую территорию. Но военизированную охрану облапошить не удалось.
Мужчина, подъехав к КПП на своем авто, предъявил командиру отделения ВОХР на въезде в ЗАТО Александровск фальшивое удостоверение сотрудника ФСБ России на свое имя. Северянина тут же раскусили.
- Приговором Полярного районного суда Мурманской области североморца признали виновным по части 3 статьи 327 УК РФ "Использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права". С учетом позиции государственного обвинения, ему назначено наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы, - сообщили в прокуратуре Кольского района.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Напомним: житель Полярного распечатал на принтере поддельный пропуск в город для своей невестки. Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Ковдора купил водительские права в Интернете и распечатал их на принтере. Хитрому автовладельцу светит до одного года лишения свободы (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU