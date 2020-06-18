Число заболевших коронавирусом в Мурманске достигло тысячи

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:24:02+03:00

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Мурманск уже давно в лидерах по числу заболевших COVID-19 среди городов и районов Заполярья, уступая первое место лишь Белокаменке. Но если на масштабной стройке, где инфицировано 2292 человека, число ковидных пациентов уже практически не растет, то в областном центре коронавирус вовсю набирает обороты.

Так, по последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, на 18 июня в Мурманске - ровно 1000 зараженных опасной инфекцией, из них 40 добавились за минувшие сутки. Расклад, конечно, совсем не утешающий.

На третьем месте по количеству инфицированных - Мончегорк, где заболели 202 человека. Четвертыми идут Апатиты с результатом в 178 человек. Пятерку замыкает Североморск, там опасную инфекцию подхватили 173 местных жителя.

Напомним: у сотрудницы Мурманского арктического университета обнаружили коронавирус. Женщина заразилась опасной инфекцией от мужа.

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ИСТОЧНИК KP.RU