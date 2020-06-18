Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: с Апатитов и Кировска карантин могут снять в ближайшие дни

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:01:29+03:00

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С конца марта Апатиты и Кировск закрыты на карантин. Именно в этих двух городах был первый крупный коронавирусный очаг в Мурманской области из-за местного жителя, который не сел на самоизоляцию после отдыха на Кубе.

Сейчас муниципалитеты далеко не в лидерах по числу заболевших. Для сравнения: в Апатитах 178 человек, в Кировске - 113. Тогда как в Белокаменке - 2292 человека, в Мурманске - 1000, в Мончегорске - 202. Но даже не смотря на то, что в последнее время число заболевших в агломерации растет медленно, ограничения с нее не снимают. Даже детские сады и парикмахерские открылись позже, чем в других городах. Более того, именно здесь первыми среди других муниципалитетов ввели электронные пропуска.

Жители Апатитов и Кировска с нетерпением ждут снятия карантина и ограничений на въезд и выезд. И луч света в темном царстве появился.

Оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил, что уже в ближайшие дни это может случиться - сейчас идет обсуждение с региональным Роспотребнадзором.

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ИСТОЧНИК KP.RU