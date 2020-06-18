2020-06-18T08:55:42+03:00
Происшествия

В Мурманской области мичман создал преступную группу, которая получала деньги на фиктивные ДТП

Ее участники инсценировали шесть аварий
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Преступная группа инсценировала шесть ДТП.Преступная группа инсценировала шесть ДТП.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Мурманской области осудили участников преступной группы, которую в январе 2016 года создал мичман запаса Илья Федоров. Сначала в нее вошли его сослуживец – старший мичман запаса Евгений Кононенко, а также граждане Алексей Любимников и Александр Бордунов.

- Согласно заранее распределенным ролям Федоров и Кононенко определяли место, время и другие обстоятельства инсценируемых ДТП, подыскивали транспортные средства, а также иных «участников» этих происшествий. Любимников и Бордунов регистрировали автомобили, заявляли о фиктивных ДТП как о настоящих в ГИБДД и страховые компании, а также получали страховые выплаты, которые затем передавали Федорову и Кононенко для последующего распределения между всеми участниками, - сообщает 305 военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации.

Почти за год - до марта 2017 года - удалось инсценировать 6 ДТП, за которые страховые компании заплатили 2 миллиона рублей. Сделать это помогли мичмана запаса Евгений Яшнов и его супруга Наталья Яшнова, а также граждане Иван Хапаев, Владислав Гурин, Анастасия Мартышенко, Владимира Молчанов и Чернейкин. Также Бордунов и супруги Виноградовы похитили у страховой компании таким же образом еще 300 тысяч рублей.

- Принимая во внимание, что супруги Виноградовы, Евгений и Наталья Яшновы, а также Хапаев, Гурин, Мартышенко и Молчанов раскаялись в содеянном, активно способствовали расследованию преступлений, возместили страховым компаниям в общей сложности свыше 550 тысяч рублей, решениями Мурманского гарнизонного военного суда, а также Октябрьского и Первомайского районных судов г. Мурманска каждому из них назначены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере от 20 до 50 тысяч рублей, - уточняют следователи.

Кононенко вернул почти миллион рублей и сотрудничал со следствием. Из-за этого, а также наличия двух маленьких детей, уголовное дело по нему выделено в отдельное производство, он получил 2,5 года условно.

Учитывая, что Федоров в ходе предварительного следствия выплатил свыше 690 тыс. рублей в качестве возмещения причиненного имущественного ущерба решением этого же суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Принимая во внимание, что Любимников и Бордунов раскаялись в содеянном, активно способствовали раскрытию преступления, добровольно возместили причиненный ущерб, а также имеют на иждивении малолетних детей суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года и 2,5 года соответственно, обоим условно. Кроме того, Бордунову также назначен штраф в размере 20 тыс. рублей. Чернейкину назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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