2020-06-17T15:50:33+03:00
Происшествия

В Мурманске водитель Mitsubishi сбил девушку на "зебре"

Пострадавшую северянку госпитализировали в больницу
Наталья ЛОБАНОВА
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Водитель иномарки не уступил дорогу пешеходу. Фото: Мурманск ДТП ЧПВодитель иномарки не уступил дорогу пешеходу. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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В последнее время в Мурманске и дня не обходится без серьезных ДТП. 14 июня троллейбус насмерть сбил велосипедистку, а 16 июня погиб водитель Volkswagen, который не справился с управлением. Очередная авария произошла в районе дома №1 на улице Челюскинцев. В ней все остались живы, но пострадала девушка, которая соблюдала правила дорожного движения.

- 17 июня в 12.30 водитель автомобиля Mitsubishi при повороте налево не пропустил пешехода, переходившую проезжую часть на зеленый сигнал светофора и наехал на нее. В результате ДТП северянка получила ранения, ее доставили в медучреждение. На месте работают сотрудники госавтоинспекции. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Автовладельцам стоит не забывать про осторожность на дороге.

Напомним: жительница Мурманской области попала в больницу после ДТП в Карелии. Женщина отвлеклась и улетела в кювет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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