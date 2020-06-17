Валдис Пельш снимает в Мурманске фильм о геологической разведке в северных широтах

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:41:34+03:00

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Валдис Пельш - частный гость в Мурманской области.

Прошлым летом он на ледоколе "50 лет Победы" отправился вместе с талантливыми детьми со всей страны в рейс к Северному плюсу, по итогам которого был снят фильм.

Весной 2019 год телеведущий работал в Мурманске над фильмом "Арктика будущего". А еще раньше Валдис Пельш представлял фильм "Полярное братство", посвященный сотрудничеству русских и английских летчиков в Заполярье в самый первый год войны. И вот знаменитость снова у нас в гостях.

- Валдис Пельш в Мурманске снимает фильм о геологической разведке в северных широтах. И это будет его второй фильм, связанный с Арктикой. А на День Полярника он участвовал в онлайн-разговоре "Арктика Будущее". Похоже, он проникся духом Севера! - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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