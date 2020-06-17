Пенсионерка из Мурманска отдала мошенникам полтора миллиона рублей

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:01:27+03:00

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На удочку интернет-мошенников продолжают попадаться доверчивые жители Заполярья. На этот раз аферисты оставили без гроша в кармане 67-летнюю мурманчанку.

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с ее счета пытаются похитить деньги. А чтобы не лишиться всех средств, нужно передать ему все данные карт и смс-пароли, которые будут приходить на мобильный телефон. Пенсионерка выполнила все условия и после этого у нее списали 138 тысяч рублей.

Звонивший также поинтересовался, есть ли у мурманчанки счета в других банках, на что она ответила положительно и разговор прекратился.

- Затем женщине позвонил еще один якобы сотрудник другого банка и также сообщил о несанкционированных списаниях. Женщина проделала все необходимые манипуляции, однако банк заблокировал перевод. Пенсионерка обналичила 950 тысяч рублей со сберегательного счета и перевела их лжесотруднику, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

На следующий день женщине вновь позвонили, сообщив, что на ее имя пытаются взять кредиты, поэтому она должна опередить мошенников и взять кредиты сама, а затем отправить деньги на указанные номера. Что пенсионерка и сделала.

Спустя некоторое время мурманчанка поняла, что ее обманули. В общей сумме она отдала мошенникам полтора миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU