В Мурманске у кафе "Юность" могут вернуть пешеходный переход

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:02:34+03:00

У "Юности" могут сделать перекресток с выделенной фазой для пешеходов. Фото: www.google.com/maps

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В 2015 году мурманчан ждал сюрприз: у кафе "Юность" убрали остановку общественного транспорта (ее перенесли к ГДЦ "Арктика"), а также закрыли для пешеходов один из переходов. Теперь, чтобы попасть от Ленина, 86 на другую сторону проспекта, например, к Центробанку, надо перейти дорогу не один раз, а три.

Такая схема устраивает не всех горожан. Поэтому на портале "Наш Север" появилось предложение вернуть прежнюю схему. Его рассмотрели на заседании рабочей группы для выработки оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. И ответ уже есть.

- В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения со сроком исполнения до 25 августа. Принято решение проработать с применением методов моделирования транспортных и пешеходных потоков вопрос целесообразности устройства пешеходных переходов с организацией выделенной пешеходной фазы на указанном перекрестке и, в случае необходимости, включить в состав документации соответствующие мероприятия, - говорится в ответе на портале.

А вот у бывшего кинотеатра "Атлантика" пешеходные переходы есть, да только с ними вышла оказия. "Зебру" на проспекте Кольский нарисовали, да только перегородили ее забором, что людям на нее не выйти. Почему так вышло, объяснили в мэрии города.

Путь к "зебре" преграждал забор. Фото: Виктория Викторова

- Была плановая работа по изменению пешеходной схемы перекрестка. Разметку нанесли в ночное время при минимальной интенсивности движения автомобильного транспорта. Забор сегодня будет демонтирован, - пояснил глава города Андрей Сысоев.

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