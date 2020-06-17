Житель Мурманска погиб во время ремонта машины в автосервисе

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:19:27+03:00

Машина сорвалась на мужчину, который находился под ней. Фото: СКР по Мурманской области

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Трагичная случайность произошла 16 июня в одном из автосервисов Мурманска, расположенном на улице Огни Мурманска.

Здесь 31-летний мужчина чинил машину, которая сорвалась на него - от полученных тяжелых травм он погиб на месте.

- Житель Мурманска закрепил машину на подъемнике и приподнял его при помощи домкрата. Когда погибший находился под автомобилем, произошло опрокидывание домкрата, в результате чего голова мужчины оказалась зажатой между металлической опорой подъемника и частями транспортного средства, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

По факту гибели мурманчанина назначена процессуальная проверка, опрашиваются очевидцы. Признаков злого умысла в данной ситуации пока не обнаружено.

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