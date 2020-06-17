2020-06-17T10:51:15+03:00
Общество

Губернатор Мурманской области о реконструкции сквера у памятника Кирова: "Прошу не допустить срыва, ссылки на подрядчика будут не уместны"

Некоторые участки в зоне отдыха перекладывают по три раза
Мария ПАШЕНКОВА
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Многострадальный сквер могут не успеть сдать к 1 июля. Фото: администрация МурманскаМногострадальный сквер могут не успеть сдать к 1 июля. Фото: администрация Мурманска
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К 1 июля в Мурманске должны сделать работу над ошибками: напомним, что весной после реконструкции открылся сквер у памятника С.М. Кирову, но качество выполненных работ было ужасным.

За счет подрядчика реконструкция началась снова. Однако в правительстве Мурманской области опасаются, что к назначенному сроку зеленый уголок в порядок не приведут.

- Половина людей, работающих на объекте, несовершеннолетние и не понимают производство работ. С минкултьтуры была проведена проверка по проектной документации, проводится административная проверка проектной организации, - отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк.

Глава администрации Мурманска Евгений Никора отметил, что также, как и министр, опасается, что к 1 июля сквер не сдадут.

- Если подрядчик не справится в рамках гарантийного срока, его ждут дополнительные санкции. Контроль на объект ежедневный, за прошедшую неделю я сам там был 4 раза. Есть участки, которые перекладывают по три раза, - отметил Евгений Викторович.

Губернатор Мурманской области посоветовал городским властям не кивать на подрядчиков, а держать тех в узде.

- Сквер, к сожалению, "прославленный". Мы договорились об ответственности лиц, которые отвечали за него. Потом договорились, что раз было возбуждено уголовное дело, соответствующие решения будут приняты по итогам его расследования. Я прошу не допустить срыва, ссылки на подрядчика будут не уместны. Это репутационное для города и области дело, - сообщил Андрей Чибис.

При этом он не исключает, что кадровые решения из-за сквера будут приняты раньше, чем закончится расследование уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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