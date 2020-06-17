В Апатитах передвинули КПП из-за находчивых местных жителей

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:09:33+03:00

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Апатиты, где на сегодняшний день выявлено 178 зараженных коронавирусом, пока что остаются закрытыми на карантин. На въезде в город стоит ККП, который выпускает и впускает только по особым причинам.

Однако местным жителям неймется - они устали сидеть на самоизоляции и во что бы то не стало хотят развеяться. Находчивые апатитчане придумали выезжать из города окольными путями - по сельским дорогам. Автомобилистов, жаждущих выбраться из города, выстроилась целая очередь. В итоге об этом прознали местные власти.

- Люди у нас продвинутые, у них всегда найдется решение. Сначала мы перекопали экскаватором этот путь на свободу, но желающих выбраться это не остановило - они потрудились на месте перекопа, разровняли землю, чтобы проехать дальше. Поэтому решили проблему кардинально - передвинули контрольно-пропускной пункт, - рассказали "КП" в администрации Апатитов.

КПП перенесен ближе к трассе Р-21 «Кола» - на 23 километр автоподъезда к Апатитам. Как отмечают в администрации города, теперь на дачи в Щучье и в садовое товарищество "ДПК Автомобилист" северянам можно будет ездить без пропусков.

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