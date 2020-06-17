В Мурманске произошло смертельное ДТП с участием одной машины
16 июня в Мурманске на Восточно-объездной дороге произошла страшная авария, в которой погиб водитель.
- По предварительной информации, в 16.05 на 11 километре + 300 метров автоподъезда к Мурманску водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь с юга на север, не справился с управлением и допустил опрокидование автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Перед опрокидыванием иномарка столкнулась об ограждение.
Напомним: на днях серьезная авария прозошла под Воронежом, где перевернулся Lexus с жителями Мурманской области. В аварии пострадала 38-летняя северянка, которую госпитализировали в больницу. А на минувших выходных в Мурманске водитель троллейбуса насмерть сбил 52-летнюю велосипедистку. ДТП произошло на улице Героев-североморцев 14 июня.
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