В Мурманске произошло смертельное ДТП с участием одной машины

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:41:21+03:00

Водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся

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16 июня в Мурманске на Восточно-объездной дороге произошла страшная авария, в которой погиб водитель.

- По предварительной информации, в 16.05 на 11 километре + 300 метров автоподъезда к Мурманску водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь с юга на север, не справился с управлением и допустил опрокидование автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Перед опрокидыванием иномарка столкнулась об ограждение.

Напомним: на днях серьезная авария прозошла под Воронежом, где перевернулся Lexus с жителями Мурманской области. В аварии пострадала 38-летняя северянка, которую госпитализировали в больницу. А на минувших выходных в Мурманске водитель троллейбуса насмерть сбил 52-летнюю велосипедистку. ДТП произошло на улице Героев-североморцев 14 июня.

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