2020-06-16T17:57:12+03:00
Происшествия

В ДТП под Воронежом перевернулся Lexus с жителями Мурманской области

В аварии пострадала 38-летняя северянка, которую госпитализировали в больницу
Наталья ЛОБАНОВА
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По факту ДТП проводится проверка. Фото: 36.мвд.рфПо факту ДТП проводится проверка. Фото: 36.мвд.рф
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В последнее время жители Мурманской области то и дело попадают в ДТП. И хорошо еще, если все не заканчивается непоправимыми последствиями. Так, авария, в которой пострадали северяне из кольского края произошла в Воронежской области.

-15 июня в 16.00 часов в Хохольском районе на 50 километре автодороги «Воронеж - Луганск», 56-летний житель Республики Бурятия, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, при развороте вне перекрестка не уступил дорогу встречному автомобилю Lexus РХ330, за рулем которого был 32-летний житель Мурманской области. В результате, иномарка последнего опрокинулась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

В аварии пострадала 38-летняя пассажирка Lexus, которую доставили в медучреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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