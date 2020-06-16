В ДТП под Воронежом перевернулся Lexus с жителями Мурманской области
В последнее время жители Мурманской области то и дело попадают в ДТП. И хорошо еще, если все не заканчивается непоправимыми последствиями. Так, авария, в которой пострадали северяне из кольского края произошла в Воронежской области.
-15 июня в 16.00 часов в Хохольском районе на 50 километре автодороги «Воронеж - Луганск», 56-летний житель Республики Бурятия, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, при развороте вне перекрестка не уступил дорогу встречному автомобилю Lexus РХ330, за рулем которого был 32-летний житель Мурманской области. В результате, иномарка последнего опрокинулась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
В аварии пострадала 38-летняя пассажирка Lexus, которую доставили в медучреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
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