Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: открываются мини-гостиницы и турбазы

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:30:14+03:00

Работать они пока будут с ограничениями

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В Мурманской области продолжают постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Правда, это не касается ряда муниципалитетов, в частности Мурманска, Мончегорска, Североморска и Кольского района, где число зараженных растет.

Еще в конце весны в правительстве региона заговорили о том, что нужно помогать заполярному туризму. Раз в другие страны не выехать, россияне будут отдыхать на Родине. И многие захотят поехать на Кольский полуостров. От слов перешли к делу.

- С 17 июня возобновляют работу гостевые дома, мини-гостиницы и турбазы вместимостью не более 20 человек. На этом этапе снятия ограничений разрешена гостиничная деятельность небольших туробъектов в Кандалакшском, Терском, Кольском, Печенгском и Ловозерском районах для индивидуального и семейного отдыха, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Правда, есть ряд "но". Так, владельцам гостиниц надо будет сообщить об открытии на сайте covid.gov-murman.ru. Через этот же портал должны регистрироваться отдыхающие. В номере можно размещать не более двух человек, или четырех, если речь идет о семье. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя.

Остальные могут заселяться с 19 июня. Перед приездом надо сдать тест на коронавирус и иметь справку об отрицательном анализе или документ о перенесенной болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU