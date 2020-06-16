В Мурманской области на 100% увеличилось число преступлений с использованием оружия

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:08:47+03:00

С января по мая - почти 5 тысяч преступлений. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Не все жители Заполярья хотят жить по закону, некоторые северяне то и дело норовят украсть то, что плохо лежит или схватиться за нож в пылу бытовой ссоры. Таковы уж наши реалии. Прокуратура Мурманской области решила выяснить, как обстояли дела с преступностью в регионе за последние пять месяцев.

С января по мая 2020 года в кольском крае зарегистрировано 4 980 преступлений, что на 3,6% меньше, чем в том же периоде прошлого года. В основном преобладают кражи (28,9%), мошенничества (22%) и преступления, связанные с наркотиками (12%).

- Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 21,3% (с 1 158 до 1 405). А число убийств наоборот снизилось на 50% (с 18 до 9). На 100% увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств (с 5 до 10), - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Количество преступлений экономической направленности снизилось на 12%, а коррупционных – на 19,5%.Число экологических преступлений уменьшилось на 39% - всего 25.

Практически каждое третье преступление совершается людьми в состоянии алкогольного опьянения, а треть – ранее судимыми лицами.

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ИСТОЧНИК KP.RU