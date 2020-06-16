2020-06-16T15:19:16+03:00
Происшествия

Начальница отделения почты в Кольском районе присвоила себе пенсию двух северян

Теперь женщина не сможет занимать определенные должности и обязана выплатить штраф
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Северянка не смогла скрыться от закона.Северянка не смогла скрыться от закона.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Совесть начальницы отделения почтовой связи в Кольском районе притаилась где-то в укромном уголке, пока она забирала чужие деньги. В сентябре прошлого года женщина дважды присвоила себе страховые пенсии, положенные к выплате двум северянам. Всего - 29,8 тысяч рублей.

В итоге, директора раскусили и безнаказанной она не осталась. Кольский районный суд признал местную жительницу виновной по части 3 статьи 160 УК РФ "Хищение путем присвоения вверенного имущества с использованием своего служебного положения". На судебном заседании она вину полностью признала, и частично возместила ущерб на сумму 15 тысяч рублей.

- Суд назначил бывшей начальнице штраф в размере 50 тысяч рублей, дополнительно лишив ее права занимать определенные должности в государственных органах и учреждениях и в организациях АО «Почта России», а также обязал возместить оставшуюся часть ущерба, - сообщили в прокуратуре Кольского района.

Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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