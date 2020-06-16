2020-06-16T14:10:39+03:00
Происшествия

В Апатитах ребенок чуть не вывалился из окна, пока родители спали

На место происшествия съехались экстренные службы
Наталья ЛОБАНОВА
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Ребенок мог выпасть из окна.Ребенок мог выпасть из окна.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вечер 13 июня для семьи из Апатитов мог закончится очень плачевно, не подоспей вовремя сотрудники экстренных служб. Как сообщает портал "Хибинформбюро", жители дома №29 на улице Северной забеспокоились, когда увидели, что по подоконнику на втором этаже гуляет маленький ребенок. Причем оконное стекло было разбито.

На место происшествия съехались пожарные, скорая помощь и росгвардейцы. Так как дверь никто не открывал, пришлось вскрывать квартиру: один из спасателей залез в окно и открыл замок изнутри. Как оказалось, родители спали и ничего не слышали, пока их малыш разгуливал по подоконникам.

- Как объяснила мать ребенка, она простудилась, приняла таблетки и крепко уснула. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних проводят с родителями профилактическую работу, чтобы подобное больше не повторилось, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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