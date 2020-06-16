В Апатитах ребенок чуть не вывалился из окна, пока родители спали
Вечер 13 июня для семьи из Апатитов мог закончится очень плачевно, не подоспей вовремя сотрудники экстренных служб. Как сообщает портал "Хибинформбюро", жители дома №29 на улице Северной забеспокоились, когда увидели, что по подоконнику на втором этаже гуляет маленький ребенок. Причем оконное стекло было разбито.
На место происшествия съехались пожарные, скорая помощь и росгвардейцы. Так как дверь никто не открывал, пришлось вскрывать квартиру: один из спасателей залез в окно и открыл замок изнутри. Как оказалось, родители спали и ничего не слышали, пока их малыш разгуливал по подоконникам.
- Как объяснила мать ребенка, она простудилась, приняла таблетки и крепко уснула. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних проводят с родителями профилактическую работу, чтобы подобное больше не повторилось, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
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