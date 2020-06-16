В Апатитах гулявшего с голым торсом на детской площадке мужчину отправили в изолятор

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:33:20+03:00

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На праздничных выходных в Мурманскую область пришла жара, поэтому северяне вспомнили, где у них лежат купальники и плавки и отправились загорать. Правда, наблюдать голые тела понравилось не всем.

- В минувший уик-энд обитатели Старых Апатитов едва не побили одного из местных жителей, вышедшего голым на детскую площадку. Пьяного эксгибициониста от расправы спас старый приятель, поделившийся с ним одеждой, а также инспекторы ГИБДД, находившиеся неподалеку и быстро прибывшие к месту происшествия, - сообщает "Хибинформбюро".

Как уточнили "КП" в УМВД по Мурманской области, мужчина был с голым торсом. Его доставили в отдел полиции.

- В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 "Мелкое хулиганство". Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания, - рассказал врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

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