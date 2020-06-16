В Мурманске и Североморске 24 июня состоится Парад Победы и демонстрационный полет авиатехники

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:55:05+03:00

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Коронавирус внес свои коррективы в празднование 75-летней годовщины Победы. Так, 9 мая из-за опасной заразы все торжественные шествия пришлось отменить. Однако, по указу президента, парад Победы в этом году все-таки состоится - его перенесли на 24 июня. В Мурманске и Североморске уже началась подготовка к важному мероприятию.

- Военнослужащие Северного флота приступили к тренировкам пеших колонн для участия в военных парадах в городе-герое Мурманске и Североморске. Репетиции проходят с соблюдением противоэпидемических мер. Все военнослужащие маршируют в защитных масках и в перчатках, - отмечают в пресс-службе Северного флота. - В военных парадах примут участие 1200 военнослужащих. 640 – в Мурманске и 560 – в Североморске.

Первая тренировка на проспекте Ленина в Мурманске запланирована на 19 июня с 20 до 22 часов. Генеральная репетиция состоится в это же время 22 июня.

Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый из них пройдет тестирование на наличие коронавируса.

Кроме того, в Мурманске начались тренировки демонстрационного пролета авиатехники, который также состоится 24 июня. Участники пролетят над мемориалом защитникам советского Заполярья после сухопутной части военного парада.

В воздушном полете будет задействовано 17 вертолетов и самолетов, которые пройдут на высоте от 200 до 600 метров. Генеральная репетиция запланирована на 20 июня.

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