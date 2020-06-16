Обрушение железнодорожного моста в Выходном создало угрозу для нереста семги

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:15:57+03:00

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Обрушение моста на перегоне станций Кола-Выходной, случившееся 1 июня, доставило много неприятностей.

Во-первых, железнодорожное сообщение с Мурманском было нарушено, предприятия, в том числе торговый порт и горно-добывающие, несут убытки.Северянам приходится на автобусах или машинах добираться до станции "Выходной", чтобы сесть на поезда и поехать в отпуск.

- В Мурманске сейчас есть запас топлива и продуктов, угрозы для жизни населения нет. Проводится демонтаж моста, кроме центральных пролетов по требованию транспортной прокуратуры, так как идет расследование уголовного дела, - рассказал вице-губернатор Юрий Сердечкин.

А вторая проблема, возникшая из-за ЧП, это угроза для нереста семги: рухнувший мост сузил русло реки Кола.

- В текущий период времени в Коле идет миграция производителей атлантического лосося (семги) на нерест, ската их молоди в море и ската повторно нерестящихся рыб это вида.Необходимо срочное проведение работ в части расчистки русла реки Кола от результатов строительных работ и обвала части моста. Этот завал и часть обрушившегося моста уже сейчас препятствуют проходу рыб, а при последующем понижении уровня воды в русле реки, будут являться преградой, ограничивающей или перекрывающей миграционные пути, - рассказали в Мурманском филиале ФГБУ «Главрыбвод».

Обращение по данном ситуации направлено даже в прокуратуру.

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