В Мурманской области идет голосование за любимого дворника

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:52:39+03:00

До 18 июня жители Мурманской области могут голосовать за любимого дворника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Мурманской области к профессиональным праздникам выбирают лучшего участкового, учителя города. А вот некоторые сферы отходят на второй план. Но несправедливость можно исправить: на портале "Наш Север" открыто голосование "Любимый дворник".

В нем участвуют 28 человек: по три человека из Апатитов и Ковдора, по два от Мончегорска, Североморска, Мурманска, Оленегорска, Умбы, шесть от Кировска, четыре от Никеля, по одному от Кандалакшского района и ЗАТО Видяево. Сейчас свои голоса отдали 232 человека.

- Голосование было запущено совместно с Госжилинспекцией, оно будет проходить до 18 июня включительно. Откликнулись девять муниципалитетов, - рассказал министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко.

На портале "Наш Север" можно узнать небольшую справку о каждом из дворников. Все они имеют большой опыт работы и награды от начальства.

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