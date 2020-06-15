Житель Мурманска обнаружил на даче новорожденных ежат

15 Июнь 2020 2020-06-15T21:20:48+03:00

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С приходом лета жителям Мурманской области то и дело встречаются лесные звери. В основном к людским местам выходят медведи. Так, недавно семье из Оленегорска пришлось отменить прогулку на свежем воздухе из-за косолапого, который встретился на пути.

Также медвежье семейство наблюдали под Кандалакшей, в Териберке и рядом с мурманским аэропортом. Но не одними топтыгиными богат кольский край. В минувшие выходные мурманчанин обнаружил на своем участке в листве целый выводок маленьких ежат.

- Милота на даче, - отметил местный житель в паблике "Мурманск LIVE", поделившись фотографией колючей находки.

Трое ежиков-малышей мирно спали посреди грядок, пока их родители куда-то отлучились. Видимо, пошли за пропитанием.

Напомним: в Кировске дети спасли зайчонка, попавшего под решетку в детском саду. Малыш уже едет в Москву к специалистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU